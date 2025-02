Fatti Vedere | perché il film con Matilde Gioli merita un’occasione

Leggi su Cinefilos.it

ilconIn una giornata particolarmente ricca di nuove uscite al cinema, arriva in sala il 6 febbraio con Eagle Pictures anche, il nuovoconalla guida del cast diretto da Tiziano Russo (qui la nostra recensione). Commedia leggera che cerca di non prendersi troppo sul serio, ilha in realtà dei risvolti molto interessanti, soprattutto per quanto riguarda le relazioni tra le persone e le storie d’amore che finiscono improvvisamente.La trama diSandra (), laureata in Psicologia, è appena stata assunta dal celebre sito di psicoterapia online.com. Tornando a casa per raccontare tutto a Stefano (Francesco Centorame), il fidanzato con il quale convive felicemente da 10 anni, lo trova con le valigie in mano: la sta mollando senza darle spiegazioni.