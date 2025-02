Gamberorosso.it - FantaSanremo con Gambero Rosso e Giorgione. Ecco la nostra lega

Non c'è più Festival di Sanremo senza. Ormai da qualche anno gli amanti dell'evento musicale più importante d'Italia, così come quelli che in fin dei conti non gli interessa granché del grande show televisivo, sono entrati nel magico mondo delle Leghe. Gruppi di amici, colleghi, parenti si danno battaglia a suon di squadre iscrivendosi alla app dedicata e seguendo i cantanti in gara anche fuori dal palco, sperando che quelli prescelti accumuli più "bonus" che "malus". Ilnon poteva restare a guardare: da quest'anno per la prima volta avrà una sua(per iscriverti clicca qui) - rivolta agli amanti del buon cibo e della buona musica che vogliano divertirsi condividendo gli artisti che amano. Primo iscritto:, con la sua squadra di cantanti.