Fanno fallire società sequestro Gdf per 12 milioni di euro

Fanno fallire società, sequestro Gdf per 1,2 milioni di euro

Tempo di lettura: < 1 minutoSequestri di somme per circa 1,2disono stati effettuati dalla Guardia di Finanza a carico di alcuni imprenditori del Casertano operanti nel settore del commercio di ricambi per autoveicoli, le cuisono andate in bancarotta. Proprio partendo dal fallimento di tali, la Procura della Repubblica di Napoli Nord ha scoperto, delegando le indagini alla Guardia di Finanza di Aversa e ai finanzieri dell’aliquota di polizia giudiziaria della Procura, che diversi imprenditori avrebbero sottratto soldi e altri beni al patrimonio delle proprie aziende, con l’obiettivo di non pagare le imposte sui redditi e l’Iva, e poi avevano riciclato tali beni inclone, ovveronuove di zecca che prendevano il posto, nel medesimo settore commerciale, di quelle mandate in bancarotta.