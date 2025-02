Internews24.com - Fagioli, frecciata all’Inter: «Giovedì non potrò giocare, ma sentirò ugualmente la partita. A loro ho già segnato»

di Redazione, nuovo innesto della Fiorentina, ha avvisato l’Inter in vista della prossimadei nerazzurri contro i viola: ecco le sue paroleNicolò, recentemente trasferito alla Fiorentina, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Fiorentina in cui ha lanciato un chiaro messaggioin preparazione della prossima sfida tra le due squadre. Anche se l’ex giocatore della Juventus non potrà partecipare alla gara contro i nerazzurri (Fiorentina e Inter non potranno schierare i nuovi tesserati, poiché trattasi di prosecuzione di una gara interrotta) ha condiviso alcune parole significative che potrebbero accrescere ulteriormente le aspettative e l’intensità di una rivalità già accesa.LE PAROLE DELL’EX CENTROCAMPISTA DELLA JUVENTUS- «Ho visto il Viola Park e conosciuto i compagni e sono stati molto carini, sono felice.