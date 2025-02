Bergamonews.it - Fae Technology, sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione di Mas Elettronica

Leggi su Bergamonews.it

Gazzaniga. FaeS.p.A. comunica di averin data odierna unperdell’intero capitale di MasS.r.l.Con sede a Rubano (Padova), Masè una società tecnologica fondata nel 2008 che opera nel settore dell’, specializzata nello sviluppo di soluzioni embedded proprietarie e di architetture Arm (Advanced RISC Machine) per il mercato industriale. L’azienda offre servizi di hardware, software e firmware design destinati a settori come il medicale, l’intelligenza artificiale, la sicurezza e l’automotive, distinguendosi per la capacità di fornire soluzioni customizzate e di accompagnare i clienti lungo tutte le fasi di sviluppo dei prodotti.L’operazione, che sarà perfezionata entro il 10 maggio 2025, consentirà a FAEdi potenziare il set di competenze ingegneristiche a livello di Gruppo e di ampliare la propria offerta di prodotti innovativi basata su soluzioni proprietarie.