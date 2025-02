Ilrestodelcarlino.it - Faccia a faccia sulla centrale di stoccaggio gas

Generare una cabina di regia che includa enti di diverso ordine, nonché associazioni di cittadini da sempre interessati a tenere vivo l’interesse sul tema: era questo lo scopo dell’incontro tenutosi nel pomeriggio del 3 febbraio in sede Confcommercio su un argomento che è tornato a preoccupare la Riviera, cioè la possibile realizzazione delladidel gas in zona Agraria. Il rendez vous di due giorni fa è stato fortemente voluto dalla presidenza della provincia di Ascoli, che ha partecipato con propri referenti così come il comune di San Benedetto, la regione Marche, il comune di Martinsicuro e ovviamente i rappresentanti dell’associazione Ambiente e Salute nel Piceno. Si è trattato, comunque, soltanto di un primo passo verso la definizione di una strategia da seguire per fare in modo che il sito non sorga a San Benedetto.