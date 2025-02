Internews24.com - Facchetti certo: «L’Inter sta tornando al top. Contro il Milan forse ha avuto una paura»

Leggi su Internews24.com

di Redazioneè tornato a parlare del derby pareggiato trae Inter: le dichiarazioniGianfelice, intervistato a Radio Firenze Viola, è intervenuto per rispondere sulla sfida di domani in casa della Fiorentinal‘Inter. Le parole del figlio del compianto Giacinto verso Fiorentina Inter:RIPARTENZA – «Da unpunto di vista è bello che si riparta da lì, sapendo che Bove sta meglio e che sia tornato a riprendersi la sua vita. Sicuramente lo spirito di quell’attimo non va assolutamente tradito. Secondo me sta ritrovando la condizione migliore. Prima del derby arrivava da 6 vittorie consecutive in trasferta.ilc’era ladi ricascare nel tranello della supercoppa, ma il pareggio allo scadere sicuramente ha un sapore diverso»FIORENTINA – «Lui ha sempre dimostrato di non essere a corto di idee, motivo per cui ha fatto questo salto da Monza a Firenze.