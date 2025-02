Biccy.it - Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli commentano la dichiarazione di Achille Lauro

“Il gossip non lo seguo e non mi piace, cerco di lasciarlo a chi ha solo questo per esistere, lo trovo qualcosa che non mi rispecchia. Si parla della violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso”: è così cheha liquidato la bomba sganciata giorni fa dache ha parlato proprio di un suo presunto flirt di lui con Chiara Ferragni all’epoca ancora sposata con Fedez.commenta il gossip su Chiara Ferragni https://t.co/sfctuJ7p3x— BICCY.IT (@BITCHYFit) February 5, 2025, dopo aver ascoltato la risposta cheha dato alla stampa, ha deciso di rispondere. “Caro, il gossip è quello che la politica del nostro paese fa quotidianamente. Parlare di violenza sulle donne è la solita retorica woke che quelli come te, che vanno con le donne sposate, usano per pulirsi l’immagine.