Fabregas teme la Juve | Gioca sempre per vincere ma c’è una similitudine tra loro e il mio Como

di RedazionentusNews24la: le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in vista della partita di dopodomani contro la squadra di Thiago MottaCescha parlato a Sky Sport in vista della sfida di venerdì trantus. Le sue dichiarazioni.– «Lantus è una società cheper. Penso che siamo un po’ allo stesso livello di progetto che entrambi vogliamo prenderetori giovani per farli crescere nel futuro. Se guardo lantus vedoun allenatore forte. In tutte le partite fatte finora vedo un allenatore che ha le sue idee che sono forti. Poi se vinci o meno dipende anche daitori, non solo dalle idee del mister»Leggi suntusnews24.com