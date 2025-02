Agrigentonotizie.it - “Fabbriche di libri”: nuovo appuntamento della rassegna con Nadia Terranova

Leggi su Agrigentonotizie.it

Mercoledì 5 febbraio alle 17,30, nel salonebiblioteca Lucchesiana in via Duomo, è in programma unprima edizionedi”, con la direzione artistica di Beniamino Biondi e di Alice Titone, che fino a maggio 2025 proporrà un ricco.