Eye patch | usi e consumi contro borse e occhiaie

Piccoli, facili (e divertenti) da usare ed efficaci: sono gli eye, arma segreta “rubata” alla skincare coreana per ridurree gonfiori, rivitalizzare lo sguardo e combattere le piccole rughe.A cosa servono gli eyeQuesti cerotti da posizionare sotto gli occhi (e in alcuni casi anche sulle palpebre, a seconda dell’utilizzo) sono ormai disponibili in moltissimi formati e con infinite funzioni. Ci sono quelli da tenere in frigo per raffreddarli e potenziare l’effetto anti gonfiore, quelli da tenere in posa tutta la notte e quelli che hanno un effetto tensore immediato, andando a “tirare” e rimpolpare la delicata pelle degli occhi.Il problema principale che deve affrontare la cute nella zona dello sguardo, infatti, è la disidratazione: un po’ per la mancanza di sonno, un po’ per l’esposizione a sole e vento, un po’ per l’invecchiamento naturale, la pelle tende a segnarsi e rilassarsi perdendo di tono.