Ex Ilva, le organizzazioni artigiane Casartigiani, Confartigianato e CNA: «Siamo molto preoccupati, dobbiamo essere coinvolti nelle future scelte del Governo»

Tarantini Time QuotidianoSoddisfazione per l’ampliamento della dotazione finanziaria destinata ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli impianti exma grave preoccupazione per il futuroincerto dell’acciaieria e di conseguenza dei lavoratori, dell’indotto e dell’intera economia di Taranto. Ad affermarlo CNA,, chiamate in audizione congiunta di fronte alla commissione Industria del Senato sulla conversione in legge del decreto legge 24 gennaio 2025.Ledell’artigianato e della piccola impresa chiedono un cambio di marcia significativo dopo questa ennesima, consistente iniezione di denaro pubblico. Il quadro rimane indefinito e pertanto CNA,chiedono dicoinvolte pienamente e costantementedelin particolare per quanto riguarda l’occupazione, diretta e indiretta, e la bonifica dell’area.