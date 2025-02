Ilrestodelcarlino.it - Ex colonia svenduta a 870mila euro: "Realizzeremo un resort di lusso e alloggi per anziani alla Bresciana"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Che sia stata la volta buona per l’ex? Pare proprio di sì. Ieri si è tenuta la nuova asta per il complesso di Torre Pedrera, venduto a. All’asta di dicembre era stato aggiudicato per 788milaa una società di Maurizio Bronzetti, che gestisce già vari hotel, locali, stabilimenti balneari (tra cui il Turquoise e il Nettuno). Ma dopo l’aggiudicazione provvisoria era arrivata al tribunale, entro i termini di legge, un’offerta superiore per la. I giudici sono stati costretti a indire una nuova asta. A quella di ieri Bronzetti ha deciso di non partecipare. Ad acquistare l’ex, a, è stata la società che aveva rilanciato. È una società immobiliare con sede a Viserba che fa capo a un professionista, di origini straniere, ma da molti anni residente a Rimini.