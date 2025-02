Agi.it - Eventi sold out, ma per il fisco i ricavi sono di un euro. Verifiche su una discoteca

Leggi su Agi.it

AGI - Undi, quando in realtà si trattava di almeno un milione: i finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una notasita nella provincia, ricostruendonon dichiarati per un totale di oltre un milione ditra il 2022 e il 2023. La, nonostante fosse molto attiva nell'organizzazione disponsorizzati assiduamente anche attraverso i canali social, non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi per l'anno 2023, mentre per l'anno 2022 aveva indicatoper un solo. Nel 2022 laaveva prodotto redditi per oltre 650 mila, mentre nel 2023 i redditi prodotti risultavano quasi 400 mila. L'esito del controllo è stato così segnalato all'Agenzia delle Entrate di Palermo.