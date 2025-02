Genovatoday.it - Evade dai domiciliari, quando rincasa trova la polizia

Intorno all'ora di pranzo di martedì 4 febbraio 2025 gli agenti del commissariato di Sestri Ponente hanno arrestato un 55enne del posto, pluripregiudicato per reati contro la persona e contro il patrimonio, in esecuzione di un ordine di carcerazione, in sospensione della misura degli arresti.