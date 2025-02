Romadailynews.it - Evade dai domiciliari per stupro, violenta un’altra ragazza: trasferito in carcere

Leggi su Romadailynews.it

È statoinil 36enne, organizzatore di eventi e PR di locali notturni, accusato di averto due giovani donne nel giro di pochi mesi. L’uomo si trovava aiper un primo caso diavvenuto nell’ottobre 2024, ma è evaso pochi giorni dopo per compiere una nuova aggressione indiscoteca della capitale.La prima aggressione risale a ottobre 2024, quando una ventenne, ingaggiata comeimmagine per una serata nella discoteca El Taboo nel quartiere Tiburtino, è stata trovata in stato confusionale a Settecamini, ben lontana dal locale in cui lavorava. A lanciare l’allarme è stata la madre, insospettita dal silenzio della figlia per tutta la notte. Grazie a un’app di geolocalizzazione, la donna è riuscita a trovarla dentro un’auto, incapace di ricordare come fosse arrivata lì.