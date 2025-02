Ilfattoquotidiano.it - Evade dai domiciliari e stupra un’altra ragazza dopo averla drogata: “Il braccialetto non era disponibile”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Poche oreessere stato posto agli arrestiper un’accusa di violenza sessuale, Augusto Cesar Martinez Sanchez, 36 anni, è evaso dalla sua abitazione al Quarticciolo, a Roma, e, secondo gli inquirenti, ha abusato digiovane. L’uomo, che lavora come promoter di ragazze immagine nelle discoteche romane, è stato nuovamente arrestato dai carabinieri della compagnia di Bracciano per l’evasione.La vittima ha denunciato l’aggressione, avvenutaun incontro con Sanchez nella discoteca Rum 26 di piazza Marconi, all’Eur. Il modus operandi ricalcherebbe quello della violenza avvenuta la notte tra l’11 e il 12 ottobre 2024 ai danni di una cubista di 20 anni, che l’uomo aveva reclutato per lavorare nel locale El Taboò di via Tivoli, nel quartiere Tiburtino.