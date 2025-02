Eurolega | Virtus ko in casa con il Partizan Olympiacos corsaro a Parigi

Leggi su Sportface.it

LaBologna perde ancora in. La squadra di Ivanovic va ko incontro i serbi del81-71. Le V Nere conducono il match per un quarto e mezzo per poi calare di colpi progressivamente. Nel secondo tempo la formazione di Belgrado sale di giri e sfiora i 20 punti di vantaggio. Gestione del margine negli ultimi dieci minuti e ottava vittorie nelle ultime nove per iltra campionato e coppa. Sterling Brown mvp con 20 punti, 4 rimbalzi e 5 assist. Lo segue Carlik Jones con 19 punti, 3 rimbalzi e 2 assist. Doppia doppia di sostanza per Tyrique Jones da 12 punti e 12 rimbalzi e 11 puti per Brandon Davies. L’ex di giornata Lundberg chiude con 9 punti e 6 assist. L’ex Nba Aleksej Pokusevski accumula soli due minuti sul parquet. Toko Shengelia ultimo a mollare dellacon 16 punti, 5 rimbalzi e 8 assist.