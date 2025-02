Eurocup | sconfitta indolore per Trento vince il Besiktas 79-75

Leggi su Sportface.it

cede il passo alnell’ultima giornata della fase a gironi di2024/2025. La squadra di Paolo Galbiati va ko in Turchia per 79-75 in un match inutile ai fini della qualificazioni agli ottavi di finale, raggiunti proprio dalcon il successo odierno. Contributo decisivo di Derek Needham per i bianconeri di Istanbul con 17 punti in uscita dalla panchina. In doppia cifra anche Dustin Sleva e Kyle Allman Jr con 12 punti a testa. 9 punti per Jonah Mathews e Uros Plavsic. 6 punti e 6 rimbalzi per Conor Morgan e 5 punti per Emanuel Terry e Yigit Arslan. Non bastano ai 21 punti di Jordan Ford dalla second unit. Del quintetto titolare prova sufficiente di Anthony Lamb (13 punti+4 rimbalzi+1 assist) e di Myles Cale (10 punti+2 rimbalzi+1 assist). 8 punti per Quinn Ellis e Selom Mawugbe.