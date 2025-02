Ilgiorno.it - Estorsione a Berlusconi: "Non lascio la Thailandia"

"Sono in, non torno in Italia, se volete possiamo fare una videochiamata su WhatsApp". Così ha risposto alla convocazione della Procura di Monza Raissa Skorkina, una delle papi girl ritenute le Olgettine di Silvio. La russa è chiamata a testimoniare al processo che vede l’ex concorrente del Grande Fratello Giovanna Rigato (foto) imputata di tentataai danni dello scomparso senatore di Forza Italia per avergli chiesto 1 milione di euro, in un incontro nella villa di Arcore, lamentando pregiudizi di immagine patiti per essere stata coinvolta nei processi. Alla risposta della Skorkina, considerato che una videochiamata sull’app di messaggeria non presenta le garanzie previste dalle legge dell’identificazione del testimone attraverso un pubblico ufficiale, il pm Alessio Rinaldi ha rinunciato alla testimonianza, su cui ha insistito invece l’avvocato Corrado Viazzo che rappresenta come parti civile gli eredi di Silvio, secondo cui la Skorkina "è la testimone più importante, perché ha vissuto il fatto contestato".