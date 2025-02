Dayitalianews.com - Esplode il telefonino in tasca e gli abiti vanno in fiamme: panico per una donna che ha riportato ustioni gravi

Leggi su Dayitalianews.com

Mattinata di paura per una 27enne di Manduria, in provincia di Taranto, che si è vistare ilche aveva ine che le ha provocato ferite piuttosto serie.L’esplosione delCome riferito dal Quotidiano di Puglia, l’incidente si è verificato oggi 5 febbraio quando è esploso improvvisamente ilche la, un’operatrice sanitaria, aveva in. Dopo l’esplosione il dispositivo ha preso fuoco, così come gli indumenti che la ragazza indossava, provocandole ferite piuttosto serie al fianco, al torace e all’avambraccio nella parte destra del corpo.Dopo l’allarme si sono precipitati sul posto gli operatori dell’1-1-8, che hanno subito prestato soccorso alla ragazza e l’hanno poi trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Marianna Giannuzzi.