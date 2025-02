Esplode il telefonino i vestiti vanno a fuoco | donna in gravi condizioni

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un incidente inaspettato ha coinvolto una giovane operatrice sanitaria di 27 anni a Manduria, in provincia di Taranto. Laha riportatoustioni dopo che il suo telefono cellulare, tenuto nella tasca dei pantaloni, è improvvisamente esploso prendendo.L’esplosione ha causato danni immediati aidella vittima, provocandole ustioni di primo e secondo grado sul fianco destro, sull’avambraccio e sul torace. Dopo essere stata soccorsa, la giovane è stata inizialmente trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria. Vista latà delle lesioni, è stato necessario trasferirla al centro grandi ustionati dell’ospedale Perrino di Brindisi per ulteriori valutazioni specialistiche.Leggi anche: Tragedia familiare: lasciano il cellulare in carica sul divano, morti padre, madre e 2 figlismartphone, ustionata un’operatrice sanitariaL’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei dispositivi elettronici e sulle cause di un’esplosione così improvvisa.