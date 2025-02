Tarantinitime.it - Esplode il cellulare in tasca: 27enne gravemente ferita

Un grave incidente ha coinvolto una giovane donna di 27 anni, operatrice socio sanitaria, che ha riportato serie lesioni a seguito dell'esplosione improvvisa del suo telefono, che teneva in tasca. L'episodio si è verificato questa mattina. L'esplosione ha causato ustioni e ferite significative su diverse parti del corpo, in particolare al braccio e al fianco. I soccorritori, intervenuti tempestivamente, hanno trasportato la giovane all'ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria per le prime cure. Vista la gravità delle lesioni riportate, è stato necessario il trasferimento presso il reparto grandi ustioni dell'ospedale Perrino di Brindisi, dove la donna è attualmente ricoverata.