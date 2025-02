Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Boniek: «Zalewski all’Inter migliorerà! Zielinski può fare di più»

Zbigniew (Zibi), ex bomber polacco di Roma e Juventus e oggi vicepresidente Uefa, ha parlato insu Inter-News.it. Una chiacchierata sul duo polaccoin nerazzurro. Ma anche una battuta sulla lotta scudetto tra Inter e Napoli.Un giudizio sul passaggio di Nicoladalla Roma. L’impatto è stato molto positivo., cosa ne pensa di questo nuovo connubio? Gli ultimi mesi a Roma erano stati un po’ complicati.Penso che la destinazione Inter è una destinazione ottima per, perché è un giocatore umile, un ragazzo perbene che sa giocare a calcio molto bene e se intorno a lui sente fiducia potrà ancoradei miglioramenti molto importanti. Chiaro che davanti ha Federico Dimarco, ma questa situazione non gli darà sicuramente nessun fastidio perché in una grande squadra come l’Inter troverà anche lui il suo spazio.