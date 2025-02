Lanazione.it - Enrico Presilla nuovo presidente del Centro Studi “Città di Foligno“

, candidato sindaco di Ap alle ultime amministrative, è stato elettodeldi’, con voto unanime dei consiglieri d’amministrazione designati. Vicesarà l’avvocato Michela Rinaldi. I consiglieri sono gli avvocati Sabrina Saccomanni e Roberta Guglielmi, insieme al professor Stefano Brancorsini, dell’Università deglidi Perugia.ha preso il posto dell’uscente Daniele Mantucci, candidato sindaco nel 2009, sceso in campo con il Popolo della Libertà. IlCda vede l’uscita di Carla Magrini, ex vice, Luca d’Ambrosio e Luigi Consonni. Ilnasce nel 1999 su proposta del Comune di, dell’Università deglidi Perugia, della Regione e della Provincia di Perugia con la finalità di gestire l’amministrazione e la logistica del Polo Universitario decentrato a, che vedeva la nascita del corso di laurea In Coordinamento delle Attività di Protezione Civile.