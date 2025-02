Lettera43.it - Enilive, le stazioni di servizio cambiano look: il rebranding in azzurro inizia da Torino e Sanremo

Ledidi. Nuovi colori sui toni dell’, un rinnovato design degli ambienti di sosta e rifornimento, maggiore luminosità sotto la pensilina e tanti elementi digitali per comunicare in tempo reale con i clienti. Sono oltre 1 milione le persone in movimento che ogni giorno frequentano la rete di circa 4 milain Italia per rifornirsi di vettori energetici tradizionali o del biocarburante diesel HVOlution per fare una ricarica elettrica, una spesa veloce o per fruire di servizi, tra cui il noleggio delle auto del car sharing Enjoy, il pagamento dei bollettini postali, l’autolavaggio e la ristorazione. L’attesoconsolida il percorso di riconoscimento e di vicinanza con i clienti di, già avviato con la caratterizzazione dei terminali per il rifornimento con l’identità visiva che qualifica la società come title sponsor della Serie A.