Ilrestodelcarlino.it - Eni-Versalis: "Tuteleremo l’occupazione"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Dal punto di vista occupazionale, l’attuazione del piano industriale sarà a impatto zero e senza richiesta di ammortizzatori sociali, per i dipendenti diretti di. Ed è previsto un programma di aggiornamento e riconversione professionale delle competenze, così come Eni ha fatto più di 10 anni fa quando ha realizzato le bioraffinerie". A dirlo è l’amministratore delegato di Eni-, Adriano Alfani che risponde ad alcune sollecitazioni arrivate dopo la presentazione del piano industriale. "Il dialogo con le parti sociali sulle tematiche locali è costante – assicura – e costruttivo. Proseguirà in coerenza con le interlocuzioni in corso al Mimit. Di fronte a una crisi strutturale come questa non si può tergiversare: chiudere o convertire. Eni punta a convertire attraverso un piano importante di trasformazione che è possibile solo grazie agli investimenti di Eni.