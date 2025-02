Superguidatv.it - Endless Love finale, replica puntate serali 4 febbraio 2025 in streaming | Video Mediaset

Appuntamento straordinario stasera – martedì 4– con la soap turcail. Ecco iper rivedere gli ultimi episodi Kara Sevda in.Emir, dopo aver lasciato Zeynep in ospedale, si reca da Fehime e la prega di stare accanto a sua figlia. Kemal e Nihan, sentendo la mancanza di Deniz, decidono di tornare a casa.Baran porta Nihan nel rifugio di Emir, e, mentre lei è ancora disorientata, viene legata e sorvegliata da Asu. Nel frattempo, Kemal si accorge che la spia è Adem, ma ormai è troppo tardi.Siamo all’atto: quale sarà il destino di Kemal e Nihan? E come si risolverà il conflitto tra Emir e Kemal? Scopriamolo in quest’ultimo, imperdibile episodio.