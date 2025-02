Sport.quotidiano.net - Empoli, un altro mercato a costo zero. Una mancata vendita d’oro ha frenato

di Simone Cionieuro è quanto ha speso, anzi non ha speso, l’tra la sessione diestiva e quella invernale appena conclusa, a testimonianza di quali siano le attuali forze della società azzurra e di quanto, di conseguenza, sia diventato estremamente difficile restare al tavolo delle ‘grandi’. Se la scorsa estate però con poco si è riusciti a fare tanto, vedi gli innesti azzeccatissimi di Vasquez, Viti, Anjorin, Esposito, Colombo e Pellegri, a gennaio la società non è riuscita a fare quello di cui ci sarebbe stato bisogno per vivere una seconda parte di stagione meno in emergenza. Sono arrivati solo un portiere per uncon lo scambio Silvestri-Perisan e un attaccante, Kouame, al posto del partente Ekong (resta ildegli svincolati che possono essere sempre tesserati), ma numericamente la rosa continua ad essere deficitaria, soprattutto in attacco, dove di fatto l’infortunato Pellegri non è stato sostituito, e Solbakken è ai box e ne avrà ancora per un po’.