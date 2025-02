Calciomercato.it - Empoli, assalto turco a Cacace: la posizione del club | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Il difensore neozelandese di origini italiane piace molto in Turchia, dove il calciomercato invernale è ancora apertoTra i protagonisti di questa stagione nelle fila dell’c’è sicuramente Liberato. La sua è una storia certamente particolare. Capitano della nazionale neozelandese, chiare origini italiane non solo da parte di padre, ma anche da parte della mamma, nata in Nuova Zelanda da genitori italiani.Besiktas,: l’lo cede solo per un’offerta irrinunciabile (LaPresse) – Calciomercato.itIl papà invece dall’altra parte del mondo ci era arrivato da giovane, proveniente da Massa Lubrense, in provincia di Napoli. E proprio ai microfoni di Calciomercato.it aveva parlato del figlio e dei grandi legami con l’Italia, cresciuto con Grosso e Maldini come idoli.