Sport.quotidiano.net - Emma Villas, coach Graziosi suona la carica: "Giocare come fosse un ottavo di finale playoff"

si prepara aal PalaEstra, domenica alle 16,30 contro la capolista Tinet Prata di Pordenone, grande sorpresa della regular season. Nell’ambiente biancoblù c’è entusiasmo e consapevolezza di poterselaalla pari in un match fondamentale in chiave. "Veniamo da due vittorie pesanti – ha detto il tecnico Gianlucaa margine dell’evento organizzato dal Gruppo Scotti Toyota, storico partner del club – e ora giocheremo contro una squadra che ora è molto libera a livello mentale visto che è ben al di sopra dei suoi obiettivi iniziali. Logicamente la gara sarà complicata e dobbiamo viverlaseundi. Dobbiamo fare risultato per essere padroni del nostro destino nelle ultime cinque giornate di regular season. Se saremo capaci disappiamo, possiamo entrare neisenza guardare i risultati degli altri".