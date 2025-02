Iodonna.it - Emily Ratajkowski lancia una sua linea di blazer, ed è ispirata all’Italia

È appena uscita negli store Marella di tutto il mondo e online sul sito marella.com, la capsule collection creata dalla modella e ambassador del brand. Una collezione composta da sette modelli speciali, in omaggio allo stile italiano, studiati con la modella e scrittrice per soddisfare le più svariate occasioni d’uso in modo sofisticato e naturalmente cool.Nella creazione della capsule lo spirito italiano ha guidato la creatività della modella e fa da cornice alle immagini di campagna, in cui lei posa immersa nello splendido panorama del lago di Como.x Marella Leggi anche ›, compie 33 anni con caschetto a sorpresax Marella: i dettagli fanno la differenzaL’originalità e l’esclusività di ogni capo passano anche attraverso i dettagli: su ogniè presente l’etichetta customizzatax Marella, insieme a elementi riconoscibili come la spilla rimovibile, a forma di rosa, emblema della femminilità e simbolo del brand.