Anteprima24.it - Emergenza abitativa, Noi Moderati a Castellammare di Stabia: ecco le ragioni della crisi

Tempo di lettura: 3 minuti“L’è sempre più un problema sociale, alimentato da tre cause principali. In primo luogo, la regolamentazione dei rapporti tra locatore e proprietario è insufficiente. In secondo luogo, manca una visione politica per attuare i piani regolatori cittadini, rimasti inerti per decenni. Infine, le recenti leggi nazionali, come Salva Casa, non trovano un adeguato collegamento con le amministrazioni locali e le sovrintendenze, che spesso non le recepiscono”. Lo ha dichiarato il coordinatore provinciale di Napoli di NoiRiccardo Guarino, intervenendo al convegno “” che si è tenuto ieri sera adiin provincia di Napoli. “Questa situazione favorisce lo spopolamento e rende difficile l’accesso a una casa per i giovani nuclei familiari.