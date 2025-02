Bergamonews.it - Elodie: quarta volta a Sanremo e la canzone che porterà è un “dramma”

Leggi su Bergamonews.it

Per la 75° edizione della kermesse sanremese,è sicura del suo brano e si proclama elettrizzata e felice. Di cosa parla la? Cosa è successo nel suo passato? E che serata cover ci attende!Di Patrizi, in arte solo, è nata a Roma il 3 maggio 1990.Il suo passato è stato parecchio tormentato a causa dei continui litigi con la famiglia. Ciò, infatti, l’ha portata a scoprire le droghe leggere, ad abbandonare le superiori ed a sviluppare la sindrome dell’impostore.Nel 2008, però, ha compiuto un ultimo tentativo: ha partecipato ad un provino ad X-Factor, ove però è stata scartata.Da questo momento,capisce come Roma non fosse più la sua città. Si trasferisce a Lecce e, finalmente, nel 2015 ottiene una piccola rivincita: la cantante viene presa ad Amici, arrivando seconda nel 2016.