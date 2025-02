Metropolitanmagazine.it - Elisa, dopo il concerto di San Siro, annuncia un nuovo tour nel 2025

ilSanche la vedrà per la prima volta protagonista il prossimo 18 giugno, riabbraccerà il pubblico conal via a fine, le prime date delal via l’8 novembreL’annuncio è arrivato sui social della cantautrice che ha condiviso un post negli ultimissimi minuti: “Ila Sansarà lo show della mia vita, non finirò mai di ringraziarvi per tutto questo affetto. Ma non finisce qui, mi siete mancati troppo e voglio venire a trovarvi in giro per l’Italia! Vi aspetto nei Palasport!“. Partirà l’8 Novembre dal Palaunical di Mantova ilnei che vedrànei palasport della Penisola, del quale sono statete le prime date:L’artista è attualmente in radio con Dillo Solo Al Buio, ultimo singolo pubblicato lo scorso 15 novembre, è stabile nelle posizioni alte della chart Earone dei brani più ascoltati nell’AirPlay nostrano.