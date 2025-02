Today.it - Elicottero si schianta sul castello della famiglia Rovagnati: tre morti, tra loro anche Lorenzo, erede dell'azienda di salumi

Unè caduto nel tardo pomeriggio di oggi a Castel Guelfo, frazione di Noceto, in provincia di Parma, vicino alla via Emilia. Secondo le prime notizie, all'interno ci sarebbero tre persone decedute e dalle prime informazioni non risultano sopravvissuti. Sul posto sono arrivati i vigili.