Agi.it - Elicottero si schianta nel Parmense, tre morti

AGI - Uncivile si èto intorno alle 19:30 a Castel Guelfo, frazione di Noceto, in provincia di Parma. Sono morte le tre persone a bordo, di cui al momento non si conosce l'identità, non ci sarebbero sopravvissuti. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Sono in corso le operazioni di recupero.