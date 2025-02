Agi.it - Elicottero si schianta nel Parmense, tre morti. Tra loro anche uno dei titolari del gruppo Rovagnati

AGI - Uncivile si èto intorno alle 19:30 nelle vicinanze del Castello di Castelguelfo, nel comune di Noceto in provincia di Parma. Sono morte le tre persone a bordo, non ci sono sopravvissuti. Tra le vittime ci sarebbeLorenzo, erede dell'azienda produttrice di prosciutti. A bordo c'erail pilota dell'e una terza persona non ancora identificata. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Sono in corso le operazioni di recupero. L'incidente potrebbe essere stato causato dalla fitta nebbia presente nella zona, che ha determinato una scarsa visibilità, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Il luogo in cui è precipitato l'sarebbe di proprietà della stessa famiglia