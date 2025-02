Liberoquotidiano.it - Elicottero precipita nel Parmense all'interno della proprietà Rovagnati, è dramma: tre morti

Leggi su Liberoquotidiano.it

Tragedia nel, dove unè cadutondo all'del castello di Castelguelfo, maniero medievale lungo la via Emilia, nel territorio del comune di Noceto. Il castello appartiene alla famiglia, fondatori dell'azienda di salumi. Al momento sono in corso verifiche sull'identità delle tre vittime. Sul posto per gli accertamenti e le indagini anche i carabinieri. La zona, stando alle prime informazioni, era avvolta da una fitta nebbia e l'- dopo essere decollato - stava provando a tornare a terra.