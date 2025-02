Laprimapagina.it - Elicottero precipita a Castel Guelfo: muore Lorenzo Rovagnati, CEO dell’azienda di salumi

Leggi su Laprimapagina.it

Tragedia nei cieli dell’Emilia: unto nella frazione di, nel comune di Noceto, in provincia di Parma. Nell’incidente hanno perso la vita le tre persone a bordo, tra cui, 41 anni, amministratore delegatodinota per il Gran Biscotto e erede del fondatore Paolo.Il velivolo, un Agusta A109 con marche di registrazione I-CPFL, è caduto all’interno della proprietà dello di, maniero medievale lungo la via Emilia, appartenente alla famiglia. Secondo le prime ricostruzioni, l’stava decollando, ma avrebbe tentato di tornare a terra prima dire.Indagini in corso sulle cause dell’incidenteL’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause dello schianto.