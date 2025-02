Liberoquotidiano.it - Elettra Lamborghini sexy, "mi vesto così?": manda in tilt Sanremo con un solo post post | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Al Festival di2025 ci sarà anche lei,, ma stavolta non twerkerà sul palco come concorrente, bensì vestirà i panni istituzionali di co-conduttrice. Sarà al fianco di Carlo Conti nel corso della terza serata e, con lei, anche Katia Follesa e Miriam Leone. “Un sogno che si avvera” scrive lei stessa su Instagram, pubblicando alcuni scatti direttamente dall'Ariston. Come nelle migliori occasioni pubbliche, ora, il dilemma principale èuno, perché poi il resto è tutto in discesa: come mi? Nei giorni scorsi laè volata a Parigi, in uno showroom di Zuhair Murad, stilista libanese, noto per i suoi modelli ricamati, sontuosi e principeschi. Eccentrici, come la cantante. “Fittings” si legge su una storia social di, direttamente dalla maison.