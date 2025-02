Fanpage.it - Eleonora Giorgi: “Ringrazio gli uomini che mi hanno amata e che ho amato, soprattutto i padri dei miei figli”

Leggi su Fanpage.it

si racconta in un'intervista. L'attrice parla della sua malattia e spende parole d'affetto per i suoi cari e per chi le è sempre stata accanto.