Uominiedonnenews.it - El Turco, Tensioni Sul Set: Il Rapporto Complicato Tra Can Yaman E Greta Ferro!

Si dice che tra Can, protagonisti di El, il clima sul set sia stato tutt’altro che sereno., silenzi e frecciatine: scopri tutti i dettagli su questo presunto scontro dietro le quinte.La serie “El”, prodotta da Disney+, ha attirato l’attenzione non solo per la sua trama avvincente, ma anche per le dinamiche tra i protagonisti, Can. Diverse fonti hanno riportato presuntetra i due attori durante le riprese.Le voci di dissaporiSecondo quanto riportato da Torresette, trailsarebbe tutt’altro che idilliaco. Si parla di una collaborazione minima sul set, con interazioni limitate al necessario. Questeavrebbero influenzato l’atmosfera durante le riprese, creando un clima di nervosismo.Il silenzio sui social mediaUn elemento che ha alimentato le speculazioni è stata la prolungata assenza di Candai social media.