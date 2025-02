Movieplayer.it - El Turco con Can Yaman presto anche in Italia: quando e dove vedere la serie sia in TV che in streaming

Leggi su Movieplayer.it

Prima di Sandokan, Cantornerà sugli schermini con un'altrain costume, Elrecitala nostra Greta Ferro: eccosarà possibile vederla. El, lacon Cane Greta Ferro, si prepara a conquistare gli schermiin. È stata Mediaset a puntare ancora una volta sull'attore, nonostante venga dato ormai per certo il suo addio a Viola come il mare, una delledi punta del Biscione. Elverrà trasmessa la nuovacon CanL'occasione d'altronde è di quelle molto ghiotte: non solo la possibilità di riportare sulle proprie reti il bell'attore(a maggior ragione in vista di una sua sostituzione al fianco di Francesca Chillemi), maquella di .