Ilfoglio.it - Edoardo Tilli, il cuoco estremo e scrutoniano per chi cerca sensazioni ataviche

Leggi su Ilfoglio.it

Finalmente ho trovato qualcuno piùdi me in fatto di cibo. Si chiamae compie riti alchemico-gastronomici nel suo ristorante Podere Belvedere sopra Pontassieve, comune toscano in cui abitava Matteo Renzi quand’era presidente del Consiglio e in cui pedalava Oriana Fallaci quand’era partigiana e trasportava armi da Firenze alla montagna. Luoghi bellicosi. Incontro, classe 1984, non nel suo locale ma in un posto altrettanto coerente per due carnivoristi come noi: nel retro di una macelleria. Non dirò nome e indirizzo perché la senescente Europa ha normato tutto e quasi tutto vietato, e il cibo, realtà originaria, non si presta alle regole. Mentre mangiamo carne cruda alla faccia dei burocrati tempesto di domande lo stupefacente allevatore-macellatore-frollatore-, autore di un libro dall’antipatico titolo anglofono, Deep raw, che tuttavia è uno scrigno di toscane meraviglie: la filosofia della frollatura, la saggezza degli avi, gli esperimenti di avanguardia, le fotografie di Lido Vannucchi.