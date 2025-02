Ilrestodelcarlino.it - Edilizia green, Kerakoll a caccia di idee

Group lancia ‘Ideas for Future’, una Call for Ideas pensata in collaborazione con la design agency Logotel per raccogliere proposte e soluzioni che contribuiscano a rispondere ai bisogni abitativi di oggi e immaginare quelli di domani. La sfida del presente e del futuro dell’è immaginare nuovi scenari per vivere nel rispetto dell’ambiente e del benessere abitativo, ed è in questo contesto cheGroup, promuove Ideas for Future. "Vogliamo – spiega il CEO Marco Zini - rafforzare il nostro impegno per un’innovativa e sostenibile. Crediamo fermamente che il futuro dell’abitare passi attraverso soluzioni tecnologiche avanzate e una visione condivisa con una comunità di innovatori, che sappiano coniugare funzionalità, estetica e rispetto per l’ambiente: siamo pronti a investire – aggiunge Zini - per supportare lepiù promettenti per costruire, insieme, luoghi migliori in cui vivere".