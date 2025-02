Economia Lombardia segnali di crescita e ripresa per il 2025 PIL +11% Consumi +11% Occupazione +1%

Newsagent.it - Economia Lombardia, segnali di crescita e ripresa per il 2025 PIL +1,1%, Consumi +1,1%, Occupazione +1%

Una ventata di positività arriva dalle proiezioni relative all’dellaper il. Dopo un 2024 di sostanziale stagnazione su tutti i fronti, il nuovo anno dovrebbe portare in dote una proiezione positiva per tre indicatori, fondamentali per ladella regione. Per il PIL si prevede unadell’1,1%, iriprendono spinta dell’1,1%, mentre l’si conferma in costante aumento con +1%.Sono questi alcuni dei numeri forniti da CNAnel Primo Focussull’andamento dell’regionale, realizzato dal Centro Studi Sintesi. Una situazione quella dellache compete con quella di altre realtà europee che stanno attraversando contesti ben diversi: prosegue infatti la crisi economica in Germania, con le previsioni didei länder per ilche sono ancora deludenti.