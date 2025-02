Quotidiano.net - EcoGRIP: innovativa calzatura sportiva per outdoor sostenibile

Coniugare sport e sostenibilità attraverso ricerca scientifica e test in laboratorio: questo l'obbiettivo di "- Studio di una nuova concezione diper il mondomodulare ad alte prestazioni e a minor impatto ambientale", progetto co-finanziato dal Programma Interreg VI-A Italia Austria. Il progetto segue uno simile del 2022 che aveva portato alla realizzazione di un prototipo di materiale per le suole delle scarpe da escursionismo, in grado di rendere più sicure e meno impattanti dal punto di vista ambientale (dalla fase di realizzazione a quella dell'utilizzo, fino allo smaltimento) le gite in. Su questa linea prosegue il partenariato tra l'Istituto Certottica di Longarone (Belluno) che ricopre il ruolo di capofila, l'Università di Padova e quella di Innsbruck, con il suo Istituto di Scienze dello sport.