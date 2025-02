Liberoquotidiano.it - Ecco tutte le canzoni di Sanremo: overdose d'amore, chi si gioca il premio più prestigioso

Fumo,e (poca) fantasia quest'anno all'Ariston. Fumo, perché l'arrosto succulento manca in molti testi delle 29servite sulla tavola di2025., perché l'80 per cento di queste analizza tutti, ma proprio tutti gli aspetti di questo sentimento. Poca fantasia perchè la voglia di addentrarsi in problematiche pseudo-impegnate, intimiste, è rara nei brani che ascolteremo sul palco dell'Ariston da martedì 11 febbraio. Allorchè sarà cantato un micromondo, non un macromondo (Carlo Conti dixit). Sgomberiamo subito il campo citando i pochi artisti che propongono brani diciamo socio-esistenziali, candidati quindi a vincere il nobiledella Critica: Simone Cristicchi, nella dolorosa Quando sarai piccola, confeziona una preghiera laica per la madre sofferente di Alzheimer: «Rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce».