Ecco la vera filosofia del fondo sovrano di Trump. La versione di Sapelli

L’ultima carta di Donaldsi chiama. Sotto forma di mandato ai dipartimenti del Tesoro e del Commercio per dare vita a un veicolo che potrebbe arrivare ad acquistare persino Tik-Tok. Una mossa che mette gli Stati Uniti in scia alla Norvegia e all’Arabia Saudita, campioni in questo campo, come investitori di lungo termine.L’operazione, da qualunque parte la si voglia vedere, non è però priva di complessità dal momento che i fondi sovrani sono investitori dotati di capitali originati dallo sfruttamento delle risorse naturali e impegnati nel finanziare grandi progetti infrastrutturali, oltre che puntare ai tradizionali investimenti di portafoglio azionari e obbligazionari. Ma certamente proietta gli Usa verso una nuova dimensione, creando i presupposti per un nuovo modello di investimento.